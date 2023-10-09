تقديرات إسرائيلية: القتلى إلى 1000 ويزيدون.. والأسرى بيد المقاومة يفوق الـ150

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنّ التقديرات الأخيرة تشير إلى وصول عدد القتلى الإسرائيليين إلى 1000، وعدد الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية إلى أكثر من 150.



وأضافت أنّ من بين القتلى الإسرائيليين، 73 جندي بينهم 5 من لواء النخبة غولاني.



وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد تحدثت أمس، عن أنّ قتلى "الجيش"، ضمّت قائد الوحدة متعددة الأبعاد في الجيش، العقيد روعي ليفي، وقائد كتيبة الاتصالات، ونائب قائد وحدة ماغلان، وقائد سرية، وقائد فصيل في قيادة الجبهة الداخلية، وقائد كتيبة الحوسبة 481، وقائد طاقم في وحدة دوفدوفان.



كذلك، اعترفت "إسرائيل" أيضاً، بمقتل قائد لواء "ناحال" (أحد ألوية النخبة الإسرائيلية)، يهونتان شتاينبرغ، خلال اشتباك مع أحد المقاومين الفلسطينيين قرب كرم أبو سالم.



وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية وجود ضباط كبار من بين المخطوفين الإسرائيلين لدى المقاومة الفلسطينية الذين يبلغ عددهم 150 أسيراً على الأقل.



كما أعلنت أنّ "إسرائيل في اليوم الثالث من الحرب، ولا سيطرة لها حتى الآن على غلاف غزة ولا على الأرض".



كما نقلت عن رئيس مجلس الأمن القومي، قوله إنّه "أخطأ عندما قلت أن حماس مردوعة لـ 15 سنة".



وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأنّ "جيش" الاحتلال، كثّف التنسيق الاستخباراتي والعملياتي مع القيادة المركزية الأميركية.



ويأتي هذا التنسيق بعد إعلان وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، تحريك حاملة طائرات أميركية إلى شرق البحر المتوسط.



وقال أوستن، في بيان، إنه وجّه حاملة الطائرات "يو أس أس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً أنه يعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.



وتعقيباً، أكد الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، أنّ "إعلان الولايات المتحدة استقدام حاملة طائرات للمنطقة لدعم الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني، هو مشاركة فعلية في العدوان، ومحاولة لترميم معنويات جيش الاحتلال المنهارة بعد هجوم كتائب القسام".