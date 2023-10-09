لحظة بلحظة.. عملية طوفان الأقصى "اليوم الثالث"

دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

"طوفان الأقصى" في يومها الثالث.. استمرار الاشتباكات ونتنياهو يعلن الحرب

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