رئيس سابق للائتلاف المعارض يكشف عن تعرض ابنه للطـعن في تركيا

تعرض ابن الرئيس السابق للائتلاف السوري المعارض نصر الحريري، للطـ. ـعن بواسطة سكين، ملمحا إلى مسؤولية أطراف سورية معارضة عن الهجوم بسبب وجود خلافات بينه وبينها.

وقال “الحريري” في تدوينة له على موقع “أكس”، وهو يقيم في منطقة اسنيورت بمدينة أسطنبول التركية “ابني مضروب بسكين في فخذه أثناء ذهابه إلى المدرسة، لم تتوقف تهديدات العصابات وقطاع الطرق، من اللحظة التي تحدثنا فيها عن فضائحهم المكشوفة وهم يعرفون أنفسهم”.

وأقسم “الحريري” في تغريدة على محاسبة المسؤولين عن الهجوم على ابنه قائلا “والذي رفع السماء بلا عمد وبسط الأرض على ماء جمد، إذا تبين أن في الحدث أمرا لنأخذن بحقنا وبالقانون، ولو وقفت وراءهم كل دول الأرض”.