700 قتيل للاحتلال وإصابة أكثر من 2156 في طوفان الأقصى

ارتفع عدد قتلى جنود الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه خلال عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية صباح أمس إلى 700، بينهم ضباط كبار، والإصابات إلى 2156، بينهم 350 حالة خطيرة، إضافة إلى أسر أكثر من 100.

وقتل 15 مستوطناً و3 من جنود الاحتلال اليوم برصاص مقاومين فلسطينيين في مستوطنة “مفكيم” جنوب عسقلان ومحيط موقع كيسيوفيم العسكري على أطراف قطاع غزة، كما أصيب آخرون في قصف للمقاومة بأكثر من 100 صاروخ لمستوطنة “سديروت” المحاذية للقطاع ومواقع ومستوطنات للاحتلال في مدينة عسقلان بالأراضي المحتلة عام 1948.

وأكدت فصائل المقاومة أن عملية طوفان الأقصى متواصلة، وأنها تخوض معارك ضد الاحتلال في مواقع عدة، وأعلنت إطلاق سرب من أنماط مختلفة من الطائرات المسيرة تجاه مواقع الاحتلال في الأراضي المحتلة.

من جهتها، أوضحت كتائب القسام في بيان لها أنه منذ اللحظات الأولى لمعركة طوفان الأقصى انقضت على مواقع العدو وأهدافه بـ 35 طائرة مسيرة من طراز “الزواري” في جميع محاور القتال.