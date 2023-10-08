هجمات "حماس" تهوي بأسواق الأسهم الإسرائيلية

هوت أسعار الأسهم والسندات الإسرائيلية واضطرت عدة شركات لإغلاق أبوابها، اليوم الأحد، غداة مقتل مئات الإسرائيليين في هجوم المقاومة الفلسطينية على "إسرائيل" وخطف عدد آخر لم يعرف بعد.



وهبط مؤشرا بورصة تل أبيب الرئيسية (تي.إيه 125) و(تي.إيه 35) بما يصل إلى 7 بالمئة، وانخفضت أسعار السندات الحكومية بنسبة تصل إلى 3 بالمئة في رد فعل أولي للسوق على الهجوم الأكثر دموية على "إسرائيل" منذ عقود.



ورغم أن سوق الصرف الأجنبي مغلقة الأحد، كان الشيقل عند أضعف مستوياته هذا العام بالفعل بسبب خطة الحكومة المثيرة للجدل بخصوص التعديلات القضائية.



وقال كبير الاقتصاديين في شركة ليدر كابيتال ماركتس،جوناثان كاتس، لوكالة "رويترز" إنه "من المتوقع أن تكون هذه الجولة من العنف أطول وأكثر حدة من الجولات السابقة، ومن الواضح أن لها تأثيرا سلبيا أكبر على الاقتصاد والميزانية العامة".



وأضاف: "من المرجح أن يضعف الشيقل بشكل حاد غدا ونرى احتمالا كبيرا أن يبيع بنك (إسرائيل) العملات الأجنبية في مرحلة ما".



وهاجم عناصر من "حماس" بلدات إسرائيلية، أمس السبت، ما أسفر عن مقتل 700 إسرائيلي على الأقل.



وردت "إسرائيل" بضربات جوية على أهداف ل"حماس" في غزة.



وأطلقت عناصر من "حماس" أيضا ألوف الصواريخ على "إسرائيل"، ووصل بعضها إلى تل أبيب، ما دفع شركات الطيران إلى تعليق رحلاتها من وإلى "إسرائيل".



وصرح وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أنه أصدر توجيهاته لرؤساء الإدارات بالوزارة بسرعة توفير الميزانيات اللازمة لإدارة الحرب.