الكيان يدخل الحرب في حالة “التدبير 8” ؟
أعلن وزير حرب الاحتلال “يواف غالانت” بعد ساعات قليلة من بداية عمليات “طوفان الأقصى” دخول الكيان في حالة الحرب عبر تفعيل “التدبير 8”.
وفي بحث سريع حول ماهية “التدبير” تبين أنه بمجرد تفعيله يعني تأهب الكيان للدخول في حالة حرب الأمر الذي يوجب فرض حالة الطوارئ ووضع جميع الموارد من مقدرات لوجستية وبنى تحتية تحت تصرف جيش الاحتلال.
ويعمل الكيان بعد تفعيله “التدبير” على التواصل مع جنود الاحتياط الصهاينة الذين يتواجدون خارج الكيان ليقوموا بتعبئة بياناتهم لتجهيز رحلات طيران خاصة لهم لإعادتهم إلى الكيان للمشاركة في الحرب.
وارتبط تفعيل “التدبير 8” بأهداف ومخططات الكيان العسكرية دون الاهتمام للجوانب القانونية والمؤسساتية عبر تقديم كل ما يلزم للمجهود الحربي عدا عن أهميته لتهيئة الرأي العام الصهيوني لإمكانية وجود مخاطر كبيرة غير محسوبة وتوحيد صفوف المجتمع “الإسرائيلي”.
وبالتوازي مع ذلك يؤهل تفعيل “التدبير” الكيان لمطالبة الولايات المتحدة الاميركية بتقديم شتى انواع الدعم لجيش الاحتلال حتى نهاية مخططاته.
ومع العلم أن جيش الاحتلال سبق أن جند قوات الاحتياط وقام بتصرفات مشابهة في إطار حملات عسكرية سابقة لكنه لم يُفعل “التدبير 8” سوى مرة واحدة سابقاً.
يذكر أن تفعيل “التدبير 8” كان في صبيحة حرب تشرين التحريرية 1973 وذلك بعد اجتياح القوات السورية والمصرية ولمانعي خط “برليف” و”ألون” ودخول القنيطرة وسيناء واستعادة مرصد جبل الشيخ.
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