مقتل سائحين إسرائيليين ومصري برصاص شرطي في الإسكندرية

08-10-2023

مقتل سائحين إسرائيليين ومصري برصاص شرطي في الإسكندرية

قتل سائحان إسرائيليان ومصري اليوم برصاص شرطي بمنطقة المنشية بالإسكندرية شمال مصر.

وذكرت قناة (إكسترا نيوز) المصرية نقلاً عن مصدر أمني أن أحد أفراد الشرطة المعينين بخدمة تأمين منطقة المنشية بالإسكندرية قام بإطلاق أعيرة نارية من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي، أثناء وجود أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية بمزار عمود السوارى.

وأشار المصدر إلى أن إطلاق النار أدى إلى مقتل اثنين من أعضاء الفوج وأحد المصريين وإصابة آخر، وأنه تم على الفور القبض على الشرطي ونقل المصاب إلى المستشفى.

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