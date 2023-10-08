08-10-2023
مسؤول سابق في “الموساد” يكشف الوقع الأمني للاحتلال لحظة إطلاق “الطوفان”
كشف مسؤول سابق في “الموساد” لـ “cnn” الأميركية الواقع الأمني الذي عاشته سلطات الاحتلال لحظة انطلاق عمليات المقاومة الفلسطينية في 7 تشرين الجاري.
وأفاد المسؤول ” لم نتلق أي تحذير من أي نوع وما حصل كان مفاجأة تامة ولم نعلم أن لديهم هذا العدد من الصواريخ ولم نتوقع أن تكون فعالة كما هي”.
وتابع “أكثر من 3 آلاف صاروخ أطلقت من غزة وهذا أمر يفوق الخيال حماس نجحت على الأرجح في إجراء تدريبات تجريبية من دون معرفة القوات “الإسرائيلية””.
وأطلقت المقاومة عملية “طوفان الأقصى” رداً على انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه لحرمة المسجد الأقصى بعد سلسلة من الاقتحامات التي نفذها المستوطنون بحماية الجيش.
يذكر أن أول دفعة من صواريخ “الطوفان” بلغت 5 آلاف صاروخ وفق القائد العام لكتائب “عز الدين القسام” تبعها إنزالات جوية واختراقات برية ضمن مستوطنات غلاف غزة.
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