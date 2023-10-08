لحظة بلحظة.. عملية طوفان الأقصى "اليوم الثاني"

مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

-حزب الله اللبناني: استهدفنا 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة

-الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني بنابلس يرفع الحصيلة إلى 7 في 24 ساعة

-القوات الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان ردا على إطلاق قذائف

-الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول أهدافه في غزة

- المقاتلات الإسرائيلية تقصف مسجدين في قطاع غزة

- نقاشات أمريكية إسرائيلية معمقة حول تزويد تل أبيب بمساعدات عسكرية

- الجيش الإسرائيلي: مستمرون في شن ضربات على قطاع غزة (فيديو)

- عمليات نوعية لسرايا القدس في مواقع عسكرية إسرائيلية ومستوطنات وأسرى وغنائم (فيديو)

- نقل نتنياهو إلى المستشفى بعد ساعات من "طوفان الأقصى"!

- وزير الدفاع الأمريكي يؤكد لنظيره الإسرائيلي التزام البنتاغون بأمن إسرائيل

- طهران.. برج آزادي الشهير يحتفي بـ"طوفان الأقصى" ويتزين بالعلم الفلسطيني (فيديو)

- بوريل يطلب من رئيس وزراء فلسطين المساهمة في وقف الأعمال القتالية

- طهران.. حشود شعبية ترفع أعلام فلسطين وتهتف لعملية "طوفان الأقصى" (فيديو)

- بايدن يصدر تعليمات لإدارته بتكثيف الاتصالات في الشرق الأوسط

- الصفدي يبحث إطلاق تحرك دولي فوري لوقف التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة

-استهداف ناجح لعربة "النمر المدولبة" الإسرائيلية بصاروخ كورنيت الروسي شرق حي الشجاعية

- الناطق العسكري باسم "كتائب القسام": أعداد الأسرى الإسرائيليين أضعاف مضاعفة مما يعتقده نتنياهو

- "قناة 13" العبرية: أنباء عن فرار مقاتل من "كتائب القسام" من مركز شرطة سديروت (فيديو)

- اشتباكات عنيفة لا تزال جارية في سديروت (فيديو)

- نتنياهو يدعو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة ويتوعد بتحويل القطاع إلى خراب

- الرئاسة التونسية: المقاومة حق مشروع ونعبر عن وقوفنا الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني

- خبير مصري يكشف سيناريوهات مفزعة بعد "طوفان الأقصى"

- بالفيديو.. كتائب المجاهدين الفلسطينية تتفقد إحدى المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة

- الشرطة الألمانية تحقق في احتفالات وتوزيع حلوى في برلين بمناسبة "طوفان الأقصى" (صور)

- الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد لواء ناحال خلال الاشتباكات على حدود غزة

- ملك الأردن يبحث مع الرئيس الأمريكي هاتفيا وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

- عباس لبلينكن: حذرنا من العدوان على المقدسات الإسلامية والمسيحية

- "لوفتهانزا" تلغي كل رحلاتها من وإلى تل أبيب

- الجيش الإسرائيلي يهدم مركز شرطة إسرائيلي بعد فشله باقتحامه بسبب تحصن فلسطينيين بداخله (فيديو)

-موقع عبري يكشف أن "طوفان الأقصى" هجوم شامل لم تشهده إسرائيل في تاريخها

- الفصائل الفلسطينية تدرس كافة خيارات التحرك في مواجهة إسرائيل

- السفير الروسي لدى إسرائيل يستبعد انتهاء التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير خلال الأيام المقبلة

- سرايا القدس تؤكد استمرار القتال الشرس على أكثر من 7 محاور

- شكري لبلينكن: بات من الضروري التسوية العادلة وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية

- صور مرعبة لتدمير الطائرات الإسرائيلية برج فلسطين في قطاع غزة .. "صور"

- الصحة الفلسطينية: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 232 قتيلا ونحو 1700 جريح

- مراسلتنا: أكثر من 3500 صاروخ باتجاه إسرائيل من قطاع غزة خلال الساعات الماضية

- غارة جوية إسرائيلية تمحو بناية وسط غزة

- فرح عارم وضجة كبرى في مصر بعد "طوفان الأقصى"

- "كتائب المقاومة الوطنية" تعلن استمرار اشتباكات عناصرها مع الجيش الإسرائيلي داخل أراضي 48

- العاروري: الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة هو "السيناريو المفضل للمقاومة"

- "طوفان الأقصى".. اقتحام موقع عسكري إسرائيلي شرق غزة وقتل وأسر من فيه (فيديو)

- قطر تحمل إسرائيل وحدها مسؤولية التصعيد

- عباس لماكرون: التصعيد الذي تشهده المنطقة اليوم سببه انسداد الأفق السياسي

- أنباء عن تقديم البيت الأبيض مساعدات عسكرية عاجلة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار بعد "طوفان الأقصى"

- مصادر عبرية: مقتل 3 من قادة الشرطة الإسرائيلية في اشتباكات مع مسلحين فلسطينيين

- الصحة الإسرائيلية تعلن إصابة حوالي 1000 مستوطن وجندي خلال "طوفان الأقصى"

- لافروف وشكري يبحثان هاتفيا آخر التطورات في الساحة الفلسطينية

- إسماعيل هنية: حذرنا كل العالم من إطلاق عبث المستوطنين بالمسجد الأقصى

- شكري يجري اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية ألمانية وتركيا حول الوضع في غزة

- موسكو: مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد جلسة على خلفية التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

- العاروري: الهجوم البري الإسرائيلي على قطاع غزة هو "السيناريو المفضل للمقاومة"

- هنية يذكّر تل أبيب بالتحذيرات السابقة من استمرار حصار القطاع والحروب عليه

- "بوليتيكو": هجوم حماس يمثل فشلا استخباراتيا إسرائيليا

- تقارير عبرية: ارتفاع كبير لعدد القتلى والمصابين الإسرائيليين في معركة "طوفان الأقصى"

- يبشر "بزوال" إسرائيل.. بيان شديد اللهجة من الأزهر إلى "العالم الصامت" عن ضحايا فلسطين

- مشاهد توثق الأضرار التي لحقت بتل أبيب جراء القصف الأخير (فيديو)

- وزير الأمن الإسرائيلي: سننتصر في المعركة وحماس ترتكب خطأ كبيرا

- "القناة 13" العبرية: وقف جلسة الحكومة الإسرائيلية بسبب رشقة صاروخية كبرى على تل أبيب

- رشقات صواريخ تنطلق من مختلف مناطق غزة باتجاه تل أبيب ردا على قصف البرج السكني وسط المدينة (فيديو)

- لافروف وشكري يبحثان دور مجلس الأمن في وقف التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي

- الولايات المتحدة تحذر رعاياها في إسرائيل

- طالبان تعرب عن دعمها لفلسطين بعد تصعيد الصراع مع إسرائيل

- "كتائب القسام": تطوير الهجوم على أهداف إسرائيلية خارج فرقة غزة

- قصف إسرائيلي جديد على قطاع غزة يدمر برجا سكنيا جديدا ويشرد قاطنيه ـ "صورة"

- نائب مصري يكشف عن تحرك غير مسبوق في بلاده بأعلى المستويات بعد عملية "طوفان الأقصى"

- مصر أبلغت إسرائيل بأن حزب الله سيقـتحم مسـتوطنات الشمال في حال قيام تل أبيب بعمل عسكري بري في غزة

- الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن حصيلة الإصابات في الضفة الغربية

- الرئيس الإسرائيلي يتهم إيران بالوقوف وراء عملية "طوفان الأقصى"

- أحداث غزة.. المغرب يدين استهداف المدنيين من أي جهة كانت

- الرئيس المصري يتابع الموقف العام لتطورات الأحداث في غزة ويوجه بتكثيف الاتصالات لاحتواء الموقف

- الخارجية التركية تصدر بيانا رسميا على خلفية التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

- جو بايدن: الولايات المتحدة تدين الهجوم ضد إسرائيل ومن حق تل أبيب أن تدافع عن نفسها

- بعد "طوفان الأقصى".. البرلمان الأوروبي يدعو إلى استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط

- بالفيديو.. الجيش الإسرائيلي يدمر برج فلسطين في قطاع غزة

- الجيش الإسرائيلي متخوف من التعرض لهجمات من دولتين

- خبير لـ "RT": الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين العزل بقطاع غزة جرائم وحشية

- "أخبار فظيعة".. زيلينسكي يستنكر "الهجوم المفاجئ" ضد إسرائيل و" حقها في الدفاع عن النفس"

- ترامب يزعم معرفته معرفة الجهة التي موّلت هجمات "حماس" على إسرائيل

- اليونيفيل: بعثة حفظ السلام تراقب عن كثب الأحداث الدراماتيكية الجارية في إسرائيل

- نقابة الصحفيين المصريين تعلن دعمها الكامل لحق الشعب الفلسطيني في المقاومة

- كتائب القسام تتوعد بعد قصف برج فلسطين: على تل أبيب أن تنتظر ردنا المزلزل

- أول تعليق لمجلس التعاون الخليجي على "طوفان الأقصى"

- مرشح رئاسي مصري يدين الاعتداءات الإسرائيلية على المدنيين العزل في قطاع غزة

- "كتائب القسام" تنشر مشاهد من منظومة الصواريخ التي مهدت الضربة الافتتاحية لـ"طوفان الأقصى" (فيديو)

- بالفيديو.. اقتحام كتائب القسام موقع إيرز العسكري شمال قطاع غزة

- الجيش الاسرائيلي: نقوم ببناء حواجز على الطرق بالتعاون مع الشرطة في جميع المناطق

- غزة.. "قوات الشهيد عمر القاسم" تعلن ارتقاء ثلاثة من مقاتليها في عملية "طوفان الأقصى" (صور)

- "كتائب القسام" تعلن تنفيذ هجوم منسق على أكثر من 50 موقعا لفرقة غزة والمنطقة الجنوبية في إسرائيل

- "نغزوهم ولا يغزونا".. فصائل المقاومة الفلسطينية تصدر بيانا بخصوص معركة "طوفان الأقصى"

- الجزائر تدين الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة وتطالب بالتدخل الدولي الفوري لحماية الشعب الفلسطيني

- الجيش الإسرائيلي يعترف بوجود أسرى لدى المقاومة الفلسطينية وقتال يجري في 22 موقعا داخل إسرائيل

لحظة بلحظة.. حماس تعلن بدء عملية "طوفان الأقصى" والجيش الإسرائيلي يقصف غزة

مصر وفرنسا تناقشان جهود وقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

فلسطين تطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي لبحث التطورات بعد طوفان الأقصى

إطلاق عدد كبير من رشقات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

- مراسلنا: مقتل فلسطينيين وإصابة 5 آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

-نجاح مجموعة من الفلسطينيين باقتحام مستوطنة سديروت

-قائد القسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى"

-الجيش الإسرائيلي يعلن بدء قصف غزة

أبو تريكة يعقب على عملية "طوفان الأقصى"

-مقاتلو القسام يأسرون مستوطنين داخل مستوطنات "غلاف غزة"

-الجيش الإسرائيلي: إطلاق 2200 صاروخ وسنجند عشرات الآلاف من الجنود

-تداول صور ومقاطع فيديو لجندي إسرائيلي نجح مقاومون في أسره ونقله لقطاع غزة

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي فقد السيطرة على حاجز إيرز وهو الآن تحت سيطرة الفلسطينيين

-نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: الفلسطينيون بدأوا عملية عسكرية كبيرة وواسعة‏ بهدف الدفاع عن الأقصى وتحرير الأسرى

-وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة تحضيرا لقتال طويل الأمد

-إسرائيل تغلق معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن

-واينت: مقتل إسرائيلية قرب أشدود وإصابة 15 آخرين، بينهم إصابتان حرجتان

-إعلام إسرائيلي: مقتل اسرائيليين في رشقة صاروخية بمنطقة النقب

-الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي: نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا بجانب إخوانهم في حماس كتفا إلى كتف حتى النصر

-مجموعات عسكرية من كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) إلى جانب الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة تقتحم السياج الحدودي الفاصل والتسلل إلى مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية

-"عرين الأسود" تدعو الشعب الفلسطيني إلى النفير العام

-كتائب المجاهدين: مجاهدونا بالميدان يقاتلون جنبا إلى جنب مع كتائب القسام وفصائل المقاومة، ويوقعون العديد من القتلى بصفوف الجنود الإسرائيليين

-ألوية الناصر صلاح الدين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع جنود العدو داخل الأراضي المحتلة ويشاركون في معركة طوفان الأقصى

-نادي الأسير: إدارة السجون تشرع بعقوبات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين وتغلق كل الأقسام بكافة السجون

-لابيد وغانتس وليبرمان وميخالي في بيان مشترك: لا معارضة ولا إئتلاف بل دعم كامل للجيش الإسرائيلي

-القناة 13 العبرية: إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع

-اشتباكات من نقطة صفر مع القوات الإسرائيلية في "نير عوز" شرق خانيونس

-هيئة الأسرى: وفقا لمصادر خاصة ورسمية من داخل سجن النقب صواريخ المقاومة تسقط في محيط السجن

-هروب جماعي للمستوطنين من مستوطنات الغلاف

-إغلاق طرق بالضفة الغربية واستنفار كبير للجيش الإسرائيلي

-عشرات الجرحى والإصابات الخطيرة في صفوف الإسرائيليين

-إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: هذا الطوفان بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا

-وكالة شهاب الفلسطينية: مقاتلو غزة يسيطرون بشكل كامل على عدة مستوطنات في غلاف غزة

-الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية "السيوف الحديدية"

-الناطق باسم الجيش الاسرائيلي: تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرا وجوا وبرا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ

-الإعلام الإسرائيلي: مقتل رئيس مستوطنة "شاعر هنيغف" خلال الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة

-الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن

-مقاتلون فلسطينيون وصلوا إلى النقب الغربي

-الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف الآن عدة أهداف داخل قطاع غزة

-حزب الله: هذه العملية هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات

-مصر تحذر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

-غالانت: حماس ارتكبت خطأ جسيما هذا الصباح وفتحت نيران الحرب ضد إسرائيل

-نتنياهو: نحن لسنا في عملية عسكرية نحن في حرب

-تظاهرة في رام الله دعما لعملية "طوفان الأقصى"

-سرايا القدس ترسل تعزيزات داخل المستوطنات المحيطة بقطاع غزة لاسناد قواتها

-إسرائيل تعترف بمقتل عشرين إسرائيليا

-"واينت" عن وزير بالحكومة الإسرائيلية: من الممكن أن يكون حادث الجنوب إلهاء قبل هجوم من الشمال

-الإذاعة العبرية: حشد عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة وتعزيزات على الحدود مع لبنان

-أردوغان تعليقا على أحداث غزة: ندعو لضبط النفس والابتعاد عن الخطوات المتهورة التي تصعد التوترات

-كتائب القسام تنشر فيديو لتدمير دبابة ميركافا الإسرائيلية على تخوم غزة

-إيتمار بن غفير يوجه الشرطة الإسرائيلية بإعلان حالة الطوارئ المدنية في كل إسرائيل

الخارجية المصرية: مصر والأردن يعربان عن قلقهما البالغ تجاه التدهور المتلاحق والخطير للأحداث في غزة

-وصول عدد من الشهداء الى مستشفى ناصر في مدينة خانيونس

-مراسلتنا: بدء اجتماع الكابينت الأمني الإسرائيلي برئاسة نتنياهو

-اندلاع المواجهات في رام الله والخليل والعروب وبيتا جنوب نابلس

-الخارجية المصرية: وزيرا خارجية مصر والإمارات ينسقان بشأن التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

-مراسلنا: الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات متتالية على قطاع غزة وسط أصوات انفجارات ضخمة في عدة أماكن

الخارجية الفلسطينية: طالما حذرنا من عواقب انسداد الأفق السياسي

-السعودية تصدر بيانا بشأن التطورات غير المسبوقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

-عباس يؤكد حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه

-القائمة بأعمال السفارة الأمريكية في القدس: الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل وتدين إطلاق الصواريخ العشوائي من جانب حماس على المدنيين الإسرائيليين

-مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان يتصل برئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي على خلفية التصعيد

-الأردن.. مطالبات بطرد السفير الاسرائيلي على خلفية "طوفان الأقصى"

-وزارة الخارجية الإماراتية تعرب عن "قلقها الشديد" إزاء تصاعد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين

-البيت الأبيض: واشنطن "تقف بحزم" بجانب إسرائيل في مواجهة هجوم حركة حماس

-الشرطة الإسرائيلية تعلن أن مقاتلين من القسام يحتجزون رهائن إسرائيليين في أوفاكيم خارج غلاف غزة

-وزارة الصحة الفلسطينية: 161 شهيدا وقرابة ألف جريح منذ صباح اليوم

-الحكومة العراقية: نحذر من استمرار التصعيد داخل الأراضي الفلسطينية وندعو الجامعة العربية لاجتماع

-وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن: البنتاغون سيتأكد من أن إسرائيل لديها كل ما تحتاجه للدفاع عن نفسها

-الخارجية السورية: نؤكد وقوفنا لجانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب الصهيوني

يتبع..



