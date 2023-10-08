أسعار الألبان والأجبان ترتفع 90 بالمئة

أكد عدد من الباعة في سوق اللبن بحماة أن أسعار الألبان والأجبان شهدت ارتفاعات متتالية ما نسبته نحو 80 – 90 بالمئة عن الشهر الماضي.

وبيَّنوا أن كيلو لبن الغنم في شهر نيسان كان بنحو 5 آلاف ليرة، وفي أيار أصبح بنحو 8 آلاف ليرة، وفي آب بات بنحو 9500 ليرة، واليوم يباع بـ13 ألف ليرة، وإذا كان مخلوطاً بلبن الماعز فيباع بنحو 11 ألف ليرة، ولبن البقر بنحو 8 آلاف ليرة.

وأوضحوا أن كيلو جبن الغنم كان في شهر نيسان الماضي بنحو 15 ألف ليرة، وفي أيار كان بنحو 18 ألف ليرة، وفي بداية آب كان بنحو 22 ألف ليرة، واليوم يباع بنحو 36 ألف ليرة إن لم يكن مغشوشاً، فالمغشوش يباع بنحو 30 ألف ليرة!.

وعزا عدد من المنتجين وأصحاب ورشات ومعامل لإنتاج الألبان والأجبان ارتفاع أسعار منتجاتهم إلى ارتفاع سعر الحليب الذي كان بنحو 4 آلاف ليرة واليوم بنحو 7 ليرة بالجملة! إضافة إلى ذلك أجور النقل التي ارتفعت نحو 80 بالمئة نتيجة ارتفاع سعر ليتر البنزين والمازوت.

وقال بعضهم: ولا تنسَ أسعار العلف التي ارتفعت مؤخراً بشكل مريع، فسعر الطن من الخلطة العلفية نحو 2.5 مليون ليرة!

حماية المستهلك بحماة بيَّنت أن تسعير الألبان والأجبان يتم بعد تقديم المنتجين والتجار بيانات تكلفة، مع تحديد هامش ربح معقول. وأوضحت أن الدوريات تتابع عمليات البيع وفق الأسعار المحددة والمعلنة، وكل مخالفة تستوجب العقوبة، وقد تم خلال الشهر الماضي تنظيم العشرات من الضبوط بحق المخالفين بالسعر والمواصفات.



الوطن

