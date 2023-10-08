القوات الإسرائيلية تقصف جنوب لبنان والمقاومة اللبنانية ترد

تبنى حزب الله "المقاومة اللبنانية" الهجوم على ثلاثة مواقع ‏للإحتلال الإسرائيلي في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وهم موقع ‏الرادار و زبدين وموقع رويسات العلم

ونفذ هجوم حزب الله بأعداد كبيرة من قذائف ‏المدفعية والصواريخ الموجهة وتمّ إصابة المواقع إصابات مباشرة

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.

ولفتت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تعليمات للمواطنين قرب حدود لبنان بدخول المناطق المحصنة بعد تعرض المنطقة لإطلاق قذائف هاون.

وأكدت الإذاعة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يقصف بالمدفعية أهدفا في جنوب لبنان، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا بإغلاق المنتجعات القريبة من الحدود الشمالية.

وقال أدرعي إن "قوات المدفعية التابعة للجيش الإسرائيلي تقصف في هذه الأثناء بنيران المدفعية المنطقة اللبنانية التي تم إطلاق النار منها باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف أن "جيش الدفاع الإسرائيلي على إستعداد لمواجهة جميع السيناريوهات، وسيواصل حماية أمن سكان دولة إسرائيل".

وأفادت مصادر إعلامية بأن القذائف التي أطلقت من لبنان استهدفت موقع الرادار الإسرائيلي في محيط مزارع شبعا.

بدورها قالت قناة "المنار" التابعة لحزب الله، إن "مواقع العدو الصهيوني في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا تتعرض للقصف، ومدفعية العدو تقصف أطراف المنطقة".