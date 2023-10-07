أكثر من 300 قتيل إسرائيلي 1500 جريح وعشرات الأسرى.. "طوفان الأقصى" مستمرة

أعلنت "نجمة داوود الحمراء"، وهي خدمة الإسعاف والطوارئ لدى الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 300.



وأكد موقع "القناة الـ14" أنّ حصيلة الهجوم في الجنوب حتى الآن هي مقتل أكثر من 300 إسرائيلي، وإصابة نحو ألف، بينما أكدت "القناة الـ13" أنّ العدد الحالي للقتلى الإسرائيليين "هو رأس جبل الجليد فقط من العدد الحقيقي".



وفي السياق، أشار مراسل "القناة الـ12"، تامير ستاينمن، إلى أنّ هناك "كثيراً من القتلى من عناصر الأمن والإنقاذ، ومن الجيش الإسرائيلي والشرطة، ونحن نعلم، على الأقل، بأن هناك قائدين عسكريين كبيرين قُتلا".



من جهتها، ذكرت وزارة الصحة التابعة للاحتلال أنّ نحو 158 إسرائيلياً في حالة حرجة وخطيرة.



بالتوازي، ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه "تم، حتى الآن، نقل 370 جريحاً، بينهم 77 حالاتهم حرجة وبليغة، و59 حالاتهم متوسطة ، إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع".



وأكد الإعلام الإسرائيلي أنّ 1500 مقاتل فلسطيني اقتحموا مستوطنات "غلاف غزة" اليوم، مشيراً إلى أنّ القتال في "غلاف غزة" مستمرّ، وتجري معارك حتى الآن في 22 منطقة، بينما تمّ تجنيد 4 فرق احتياط.



وأفاد أيضاً بأنّ "حجم الكارثة، التي حلّت بإسرائيل، لم يتّضح بعدُ"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل بعد العملية ستكون مغايرة".



كشف المتحدث باسم "الجيش" الإسرائيلي أنّ هناك "قتالاً في قاعدة مقرّ قيادة غزة"، مشيراً إلى أنّ "القوات داخل القاعدة تقاتل بمساعدة طائرات هليكوبتر قتالية".



وأشار موقع "واينت" الإسرائيلي إلى أنه "بعد 10 ساعات على الهجوم، يتجول عناصر حماس في سديروت"، لافتاً إلى وجود "خشية من وجود عدد منهم في مركز الشرطة".



وكان الإعلام الإسرائيلي أعلن سابقاً، اليوم، أنّ "هناك عشرات المفقودين، الذين يجري البحث عنهم، بعد الهجوم المفاجئ للفلسطينيين". وبحسب تقدير أجهزة طوارئ الاحتلال، فإنّ هناك مئات المصابين وعشرات القتلى، وبعضهم لم يتم الوصول إليهم.



وأشار إلى أنّ عدد القتلى الإسرائيليين في العملية الفلسطينية "كبيرٌ، ولا يُمكن حصره".



في غضون ذلك، أكّدت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ "عدد الأسرى الإسرائيليين (المقتادين) إلى غزة هو بالعشرات"، ويتوزعون بين مستوطنين وجنود، محذّرةً من أن "من الممكن أيضاً أنّ (المقاومين الفلسطينيين) يواصلون الآن عمليات الخطف، ونقلهم إلى القطاع".