“الرعب بيعمل أكتر”.. نتيجة انذار خاطئ اشتباك بين قوتين صهيونيتين في عسقلان
أفادت وسائل إعلام “إسرائيلية” أن تحديداً خاطئاً بين قوتين صهيونيتين في عسقلان أدى لوقوع اشتباك بينهما.
ونقلاُ عن قناة “12” تم “تحديد خاطئ من قبل قوة خاصة “إسرائيلية” في عسقلان أدى إلى وقوع إشتباكات بين قوتين “إسرائيليتين” في عسقلان، ومخاوف من وقوع إصابات في صفوف القوات “الإسرائيلية””.
واجتاحت المقاومة الفلسطينية صباح السبت مناطق غلاف غزة جواً وبراً وبحراً وأدت العمليات إلى خسائر تاريخية في صفوف الاحتلال.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الخبر بالكثير من السخرية مسندين الأمر إلى حجم الرعب الذي يعيش جنود الاحتلال.
يذكر أن مؤشرات الوسائل الإعلامية لم تعد تستطيع تثبيت رقم ثابت لعدد خسائر الاحتلال حيث أنه وحتى تاريخ نشر الخبر فإن المنظومة الإسعافية الصهيونية سجلت 250 قتيلاً وأكثر من 1100 جريح معظمهم بحالة خطرة عدا عن عدد غير محدد من الأسرى بيد المقاومين.
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