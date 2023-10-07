أمريكا تتعهد بمساندة كيان الاحتلال في حربها ضد حماس
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم السبت، أن البنتاغون يتعهد بـ"ضمان حصول (إسرائيل) على ما تحتاج إليه للدفاع عن نفسها وحماية المدنيين من العنف العشوائي والإرهاب"، في أعقاب شن حركة "حماس" هجوما داخل الأراضي الإسرائيلية.
وقال أوستن في بيان إن "التزامنا بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها يبقى ثابتا" منددا بـ"هجمات مروعة على مدنيين" حسب تعبيره.
إيران تدعم العملية
في غضون ذلك، أفادت وكالات أنباء، بأن نواب البرلمان الإيراني، هتفوا "الموت لإسرائيل" وأعلنوا دعمهم لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية من غزة ضد "إسرائيل".
وفي أول ردود الفعل الإيرانية، قال رحيم صفوي المستشار العسكري للمرشد الايراني الأعلى: "نحن ندعم عملية طوفان الأقصى المحمودة.. وسنقف إلى جانب الفلسطينيين حتى تحرير كامل الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشريف".
أتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.
وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.
وأدت المعارك خلال تلك الساعات لمقتل وجرح العديد من الإسرائيليين وأسر مستوطنين، إضافة لسيطرة الفلسطينيين على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر.
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