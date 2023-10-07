مسيرة فلسطينية تدمر دبابة "ميركافا" إسرائيلية

نشر الإعلام العسكري التابع لـ"كتائب القسام" مشاهد تدمير دبابة إسرائيلية بواسطة قذيفة أسقطت من مسيرة فلسطينية.

وتظهر المشاهد لحظة إسقاط قذيفة من مسيرة فلسطينية تابعة لحركة "حماس" على دبابة عسكرية إسرائيلية من طراز "ميركافا".

أفادت وسائل إعلام العدو، اليوم السبت، بأن "عشرات المقاتلين اقتحموا موقعا لجيش العدو الإسرائيلي في شمال غلاف غزة وأسروا جنودا إسرائيليين".

وأعلنت إذاعة العدو سقوط قتلى ومصابين بأعداد كبيرة في صفوف الإسرائيليين، بعد تسلل ما وصفتهم بالمسلحين إلى منطقة غلاف غزة.

وذكر جيش العدو، في بيان له، أن "جيش الدفاع الإسرائيلي يعلن حالة التأهب للحرب، ففي الساعة الأخيرة، بدأ إطلاق كثيف للصواريخ من غزة على الأراضي الإسرائيلية، وتغلغل الإرهابيين داخل الأراضي الإسرائيلية في عدد من المواقع المختلفة".

وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".

وقال الضيف، في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة"، مضيفًا: "آن الأوان أن تتحد كل القوى العربية والإسلامية لكنس الاحتلال عن مقدساتنا وأرضنا".