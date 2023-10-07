إعلام العدو يعترف بمقتل وفقدان العشرات في مستوطنات غلاف غزة

اعترفت وسائل إعلام الاحتلال “الإسرائيلي” بفقدان الاتصال بعشرات الجنود والمستوطنين في مستوطنات غلاف غزة، مؤكدة استمرار الاشتباكات في شوارع المستوطنات التي سيطرت عليها المقاومة الفلسطينية وسقوط عشرات القتلى من جنود الاحتلال.



وقالت وسائل إعلام العدو: “استمرار المواجهات في سديروت وسقوط 10 قتلى إسرائيليين في الشوارع”.



إلى ذلك، زجت المقاومة الفلسطينية بمئات العناصر إلى داخل المستوطنات لمساندة المقاومين الذين انطلقوا مع بداية عملية طوفان الأقصى.



كما واصلت الجرافات الفلسطينية تدمير السياج المحيط بقطاع غزة وفتحه أمام دخول المقاومين إلى الداخل المحتل.

وقالت وسائل إعلام العدو: “تقديرات وكالات الطوارئ تقول إن هناك مئات القتلى الإسرائيليين برصاص الفلسطينيين وبعضهم لم يصل بعد للمستشفيات”.

