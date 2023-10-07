لحظة بلحظة.. عملية "طوفان الأقصى" 

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، في وقت أعلن الجيش الإسرائيلي بدء قصف القطاع.

-إطلاق عدد كبير من رشقات الصواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

- ارتقاء فلسطينيين وإصابة 5 آخرين، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط غزة

-نجاح فصائل المقاومة باقتحام مستوطنة سديروت

-قائد القسام: نعلن بدء عملية "طوفان الأقصى"

-الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء قصف غزة

-مقاتلو القسام يأسرون مستوطنين داخل مستوطنات "غلاف غزة"

-تداول صور ومقاطع فيديو لجندي إسرائيلي نجح مقاومون في أسره ونقله لقطاع غزة

يديعوت أحرونوت: الجيش الإسرائيلي فقد السيطرة على حاجز إيرز وهو الآن تحت سيطرة الفلسطينيين

-نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري: الفلسطينيون بدأوا عملية عسكرية كبيرة وواسعة‏ بهدف الدفاع عن الأقصى وتحرير الأسرى

-وزير الدفاع الإسرائيلي: إعلان حالة الطوارئ في نطاق 80 كيلومترا من قطاع غزة تحضيرا لقتال طويل الأمد

-إسرائيل تغلق معبر الكرامة بين الضفة الغربية والأردن

-واينت: مقتل إسرائيلية قرب أشدود وإصابة 15 آخرين، بينهم إصابتان حرجتان

-إعلام إسرائيلي: مقتل اسرائيليين في رشقة صاروخية بمنطقة النقب

-الناطق باسم سرايا القدس الجناح العسكري للجهاد الإسلامي: نحن جزء من هذه المعركة ومقاتلونا بجانب إخوانهم في حماس كتفا إلى كتف حتى النصر

-مجموعات عسكرية من كتائب المقاومة الوطنية (قوات الشهيد عمر القاسم) إلى جانب الأجنحة العسكرية لفصائل المقاومة تقتحم السياج الحدودي الفاصل والتسلل إلى مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية

-"عرين الأسود" تدعو الشعب الفلسطيني إلى النفير العام

-كتائب المجاهدين: مجاهدونا بالميدان يقاتلون جنبا إلى جنب مع كتائب القسام وفصائل المقاومة، ويوقعون العديد من القتلى بصفوف الجنود الإسرائيليين

-ألوية الناصر صلاح الدين: مجاهدونا يخوضون اشتباكات عنيفة مع جنود العدو داخل الأراضي المحتلة ويشاركون في معركة طوفان الأقصى

-نادي الأسير: إدارة السجون تشرع بعقوبات جماعية بحق الأسرى الفلسطينيين وتغلق كل الأقسام بكافة السجون

-لابيد وغانتس وليبرمان وميخالي في بيان مشترك: لا معارضة ولا إئتلاف بل دعم كامل للجيش الإسرائيلي

-القناة 13 العبرية: إجلاء عشرات الجرحى من المستوطنات إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع

-اشتباكات من نقطة صفر مع القوات الإسرائيلية في "نير عوز" شرق خانيونس

-هيئة الأسرى: وفقا لمصادر خاصة ورسمية من داخل سجن النقب صواريخ المقاومة تسقط في محيط السجن

-هروب جماعي للمستوطنين من مستوطنات الغلاف

-إغلاق طرق بالضفة الغربية واستنفار كبير للجيش الإسرائيلي

-عشرات الجرحى والإصابات الخطيرة في صفوف الإسرائيليين

-إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس: هذا الطوفان بدأ من غزة وسوف يمتد للضفة والخارج، وكل مكان يتواجد فيه شعبنا وأمتنا

-وكالة شهاب الفلسطينية: مقاتلو غزة يسيطرون بشكل كامل على عدة مستوطنات في غلاف غزة

-الاحتلال الإسرائيلي يعلن بدء عملية "السيوف الحديدية"

-الناطق باسم الاحتلال الاسرائيلي: تعرضنا لهجوم فلسطيني واسع النطاق بحرا وجوا وبرا وتعرضنا لقصف بآلاف الصواريخ

-الإعلام الإسرائيلي: مقتل رئيس مستوطنة "شاعر هنيغف" خلال الاشتباكات في مستوطنات غلاف غزة

-الإذاعة الإسرائيلية: حماس أسرت 35 إسرائيليا حتى الآن

-مقاتلون فلسطينيون وصلوا إلى النقب الغربي

-الطائرات الحربية الإسرائيلية تقصف الآن عدة أهداف داخل قطاع غزة



-حزب الله: هذه العملية هي رد حاسم على جرائم الاحتلال المتمادية والتعدي المتواصل على المقدسات والأعراض والكرامات

-مصر تحذر من مخاطر وخيمة للتصعيد الجاري بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي وتدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس

يتبع..

