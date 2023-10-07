الجيشان السوري والروسي يواصلان استهداف الإرهابيين في إدلب وحماة

قصف الجيش العربي السوري مقارّ لـ"هيئة تحرير الشام" في محيط قرى القاهرة والعنكاوي في سهل الغاب، غربي حماة.

وخلال خروجه من مدينة إدلب في اتجاه السجن المركزي غارة جوية روسية قصفت رتلاً لـ"هيئة تحرير الشام"،

وأسفر قصف صاروخي للجيش السوري على مواقع الإرهابيين في إدلب، عن عدد من القتلى التابعين لـ"هيئة تحرير الشام" قرب دوار السياسة وسط مدينة إدلب.

وأخلت "هيئة تحرير الشام" مواقعها في المربع الأمني، وتغلق مقر ما تسميه "حكومة الإنقاذ" في مبنى المحافظة بعد إخلائه.

ونقلت سيارات الإسعاف، التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، الجرحى من الإرهابيين إلى مستشفيي ابن سينا والمجد في مدينة إدلب.

وفي وقتٍ سابق، تجدد القصف الجوّي السوري - الروسي على مواقع "الحزب الإسلامي التركستاني" في سهل الغاب شمال غربي حماة وريف إدلب الغربي.

وتركزت الغارات على تلة قرب بلدة القرقور في سهل الغاب، شمالي غربي حماة، إضافة إلى مواقع في محيط مدينة جسر الشغور غربي إدلب.

وتصدّت الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري لمسيّرة فوق حمص في منطقة الوعر، مشيراً إلى أنّ المسيّرة كانت تحلق فوق المنطقة، حيث المستشفى العسكري في حمص.

وكان الجيش السوري بدأ، منذ أمس، قصفاً مدفعياً وصاروخياً مستهدفاً بصورة رئيسة مقارّ للحزب التركستاني، وكتيبة المهاجرين، في أريحا وجسر الشغور وإدلب وبنش وسرمين، رداً على الهجوم الإرهابي، الذي استهدف الكلية الحربية في حمص.

ووفق معلومات موثوق بها، فإنّ الحزب التركستاني وكتيبة المهاجرين "هما الفصيلان اللذان يمتلكان تقنية الطائرات المسيرة".

وأشارت المعلومات إلى أنّ قِطَع طائرات مسيرة متطورة "نُقلت إلى الفصيلين قبل 3 أشهر، وفرنسا هي التي زودتهما بهذه التقنية".

وكانت التنظيمات الإرهابية المسلحة استهدفت، أول أمس الخميس، حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة.

وبحسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة السورية، ارتفع عدد شهداء الاعتداء الارهابي في حمص إلى 89 شهيداً، بينهم 31 امرأة و5 أطفال، بينما أُصيب 277.