بوتين يكشف السبب الحقيقي وراء سقوط طائرة قائد فاغـنر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس إن حادث تحطم الطائرة الذي أسفر عن وفاة قائد شركة “فاغنر” يفغيني بريغوجين في شهر أغسطس الماضي لم يكن ناتجًا عن هجوم بصواريخ، بل كان نتيجة انفجار قنابل يدوية داخل الطائرة.

وألقى بوتين خطابًا أمام منتدى “فالداي” الدولي في مدينة سوتشي الروسية، حيث أكد أن شظايا قنابل يدوية تم العثور عليها في أشلاء القتلى في هذا الحادث.

وأشار إلى أنه لم يتأثر الطائرة بأي تأثير خارجي، وهذه الحقيقة تم التحقق منها من قبل لجنة التحقيق الروسية.

وأضاف بوتين أنه تم العثور على مخدرات في منزل بريغوجين وفي مكاتب شركة فاغنر، وأوضح أنه لم يتم إجراء فحص متخصص للكحول أو المخدرات في دم الشخص المتوفى.

وفيما يتعلق بمجموعات مثل فاغنر في روسيا، أكد بوتين أنه لا يوجد إجماع حتى الآن بشأن ضرورة وجودها، لكنه أشار إلى أن عددًا من المقاتلين الذين عملوا مع فاغنر قد وقعوا عقودًا مع القوات المسلحة الروسية، وهم قادرون على المشاركة في العمليات العسكرية إذا رغبوا في ذلك.

توفي يفغيني بريغوجين في حادث تحطم الطائرة في 23 أغسطس الماضي بعد شهرين من محاولة فاغنر القيام بتمرد قصير الأمد ضد الحكومة الروسية. وقد اكتسبت شركة فاغنر شهرة دولية متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب نشاطها في إفريقيا وأوكرانيا، حيث أطلقت روسيا “عملية عسكرية خاصة” في فبراير 2022.

وكالات