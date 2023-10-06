انفـجر حزامه الناسف بعد هروبه من الجهات الامنية في ريف جبلة!

أعلن العميد الركن جلال داؤود، مدير الدفاع المدني، عن اكتشاف جثة متحللة في وادي سحيق بريف جبلة.

وأفاد داؤود أن الجثة تم استخراجها من الوادي بواسطة فرق الدفاع المدني بعد تلقي تقرير عن وجودها.

وتم التعرف على الجثة كونها لرجل في الثلاثينات من العمر، يُعرف باسم “ح، م”، والذي كان مطلوباً للسلطات الأمنية في طرطوس.

وأشار داؤود إلى أن سبب الوفاة كان انفجار جسم ناسف أثناء محاولة الرجل الفرار من السلطات الأمنية، وقد تعرضت الجثة لتفسخ بعد مرور عشرة أيام على وقوع الحادثة.

وأعلن العميد أنه سيتم نقل الجثة إلى مشفى جبلة الوطني لإجراء الفحوصات الطبية من قبل الطبيب الشرعي، ومن ثم تسليمها للجهات المختصة.

الوطن