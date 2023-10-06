مشروع خطير.. لبيدرسون في سوريا

يعتزم المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، تقديم مشروع “خطير” لاستئناف أعمال “اللجنة الدستورية السورية”.

وذكرت مصادر دبلوماسية في جنيف، يوم الخميس، أن بيدرسون يدرس مشروعًا لدعوة وفدي الحكومة السورية والمعارضة للمشاركة في الجولة التاسعة من “اللجنة الدستورية”، دون وجود أي حضور أجنبي.

وأضافت المصادر أن هدف هذا المشروع هو “تجاوز المعارضة الروسية” نظرًا لرفض موسكو انعقاد الاجتماعات في جنيف.

وأشارت المصادر إلى أن هذا المشروع “لن يحظَ بموافقة موسكو ودمشق وحلفائهما”.

واعتبرت المصادر أن بيدرسون “يخاطر بمصير اللجنة بهذا القرار، حيث يصر على عقد اجتماعها في جنيف”.

ولم يصدر أي تصريح رسمي من الأمم المتحدة أو مبعوثها إلى سوريا بخصوص استبعاد روسيا والدول الأجنبية من اجتماعات اللجنة الدستورية.

وعادةً ما تشارك روسيا وتركيا وإيران في اجتماعات اللجنة الدستورية، التي تأسست عام 2019 بموجب قرار من الدول الثلاث التي تعرف بـ “الضامنة”.

وأصبحت فرص عقد جولة جديدة من “اللجنة الدستورية السورية” في سلطنة عمان “شبه معدومة”، حيث يصر بيدرسون على عقد الجولة التاسعة في جنيف بدلاً من مسقط.

وقد أشارت مصادر عربية إلى أن مصر تسعى لاستضافة الاجتماع في القاهرة، وقد تبادر دولًا عربية أخرى لاستضافة الجولة القادمة بدلاً من جنيف أو مسقط.

الوطن