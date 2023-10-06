تركيا تنفذ تهديدها وتشن حملة جوية واسعة ضد قسد

نفذ الاحتلال التركي التهديدات التي أطلقها وزير خارجيتها، حاقان فيدان، بشأن تحويل بنية التحتية والمنشآت التابعة لحزب العمال الكردستاني إلى أهداف مشروعة للقوات التركية.

تم تنفيذ عملية قصف جوي واسعة على مواقع ومقرات ومعامل وحقول نفطية تابعة لـ”قسد” في منطقة الحسكة وريف حلب. تأتي هذه العملية ردًا على تفجير مركز للشرطة التركية في أنقرة الأحد الماضي، الذي تبناه تنظيم “PKK”.

الهجمات تضرب معظمها في محافظة الحسكة وتستهدف منشأة لصيانة الآليات في قرية صرين ودراجة نارية في قرية خراب عشك في ريف عين العرب.

كما تم استهداف ثلاث محطات نفطية وموقع نفطي في الحسكة، بالإضافة إلى موقع في محيط سد الجوادية ومعمل دفاع في قرية تل الأحبش في ريف عامودا.

القصف تسبب في مقتل عدد من الأشخاص، بما في ذلك عناصر من “قسد” ومدنيين. تم أيضًا إسقاط طائرة مسيرة تركية من قبل القوات الأمريكية في منطقة الحسكة.

تطالب “قسد” و”الإدارة الذاتية” بالتحرك الدولي لمواجهة التهديدات التركية وتحذر من تأثير الهجمات على جهود مكافحة تنظيم “داعش”.

تأكدت “قسد” من عدم مرور منفذي هجوم أنقرة عبر مناطقها واعتبرت التهم تركيا بأنها محاولة لشرعنة هجماتها. تطلب “قسد” و”الإدارة الذاتية” من التحالف الدولي وروسيا اتخاذ مواقف رادعة ضد التهديدات التركية وتحذر من تأثير الهجمات التركية على جهود مكافحة “داعش”.

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