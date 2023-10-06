الأعنف من نوعه.. الجيش العربي السوري يستهدف مواقع في إدلب ومحيطها

شن الجيش السوري هجمات مدفعية وصاروخية استهدفت بشكل رئيسي مقرات للحزب التركستاني وكتيبة المهاجرين في مناطق متعددة من سوريا، بما في ذلك أريحا وجسر الشغور وإدلب وبنش وسرمين.

وذكر مصدر ميداني رفيع المستوى أن الجيش السوري استهدف بنجاح عددًا من الأهداف المهمة للتنظيمات المسلحة في مناطق متعددة، وتم التعامل مع بنية أهدافهم بشكل فعّال, في قرى وبلدات أريحا وأطراف مدينة ‎إدلب ومحيط بنش ومحمبل ومجدليا ومعرزاف والموزرة وأحسم وآفس والنيرب وسان والبارة والرويحة وسرجة وديرسنبل وكنصفرة والحمبوشية ومعربليت وقميناس وبينين وجبل الأربعين ومحيطه جنوب وشرق إدلب”.

تأتي هذه العمليات العسكرية بعد الهجـ. ـوم الذي وقع خلال حفل تخريج الضباط في كلية الحربية في حمص، حيث أسفر عن استشهاد أكثر من 80 شخصًا وإصابة 240 آخرين على الأقل.

وكالات