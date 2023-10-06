مقتل عنصر بهجوم على قاعدة عسكرية للاحتلال التركي شمال سوريا

أعلنت السلطات التركية، الجمعة، مقتل عنصر شرطة متأثراً بجروح بالغة أصيب بها جرّاء الهجوم الذي استهدف قاعدة للاحتلال التركي في شمال سوريا.



ويأتي ذلك، عقب إعلان تركيا، الخميس، أن “6 عناصر أمن أتراك، 4 من القوات الخاصة للشرطة و 2 من قوات المدفعية، أصيبوا في هجوم بشمال سوريا”.



وأفاد مكتب “والي غازي عنتاب”، الجمعة، بمقتل أحد المصابين وهو عنصر شرطة، علماً أن عنصر آخر حالته خطرة أيضاً، بحسب ما نقلته “RT”.



وأعلنت وزارة دفاع الاحتلال التركي فجر الجمعة، شن عملية جوية شمال سوريا استهدفت مناطق “تل رفعت” و “جيزري” و “ديريك”، وقالت، إنه “تم تدمير 30 هدفاً تابعاً لـ”وحدات حماية الشعب – حزب العمال الكردستاني” في هذه العملية الجوية”.



يُذكر أن الرئاسة التركية قدّمت مذكرة إلى البرلمان تطلب فيها تمديد عمل وبقاء جيش الاحتلال التركي، في كل من سوريا والعراق، لمدة عامين إضافيين، علماً أن المذكرة ستناقش ويتم التصويت عليها خلال الأيام القادمة، ومن المرجح يوم الثلاثاء القادم تحديداً.

