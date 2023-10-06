الجيش يستهدف مقار الحزب التركستاني في ريف إدلب

استهدفت مدفعية الجيش العربي السوري يوم أمس الخميس مقار للحزب الاسلامي التركستاني في ريف إدلب الشمالي الغربي في محيط مدينة جسر الشغور.

وفي سياق متصل، نقل موقع الميادين نت خبراً حول قصف تركي أدّى إلى إخراج محطتين للكهرباء عن الخدمة في القامشلي وعامودا شرقي سوريا، مشيراً أيضاً إلى أنّ المسيرات التركية تستهدف حقل عودة للغاز في منطقة القحطانية شرق القامشلي، ما أدّى إلى اندلاع النيران فيه.

وأفادت وزارة الدفاع السورية، الثلاثاء الماضي، بأنّ وحدات من الجيش السوري، استهدفت مقار للجماعات المسلحة في ريف إدلب شمالي البلاد، معلنةً وقوع عدد منهم بين قتيل وجريح. كما أسقطت طائرتين مُسيّرتين تابعتين للمجموعات المسلحة في ريف حلب الشمالي.

وأكّدت الوزراة أنّ الاستهداف أدى إلى “تدمير المقار والتحصينات، إضافةً إلى تدمير عددٍ من مدافع الهاون”، معلنةً مقتل وجرح عدد مِن مسلحي التنظيمات، المنتمين تحديداً لتنظيم “أنصار التوحيد” الإرهابي، مِن بينهم “مصباح عثمان، ومفيد بيوش”.

وفي وقت سابق اليوم، أكّد بيان عسكري سوري أنّ التنظيمات الإرهابية المسلحة استهدفت حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، اليوم الخميس، وذلك عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجّرة، وذلك أثناء قيام الطلاب الخريجين بالتقاط الصور التذكارية مع ذويهم بمناسبة التخرّج.