إعلان الحداد في سوريا على شهداء الكلية الحربية بحمص
أعلنت سوريا الحداد الرسمي 3 أيام بدءاً من تاريخ 6 تشرين الأول على الشهداء المدنيين والعسكريين الذين ارتقوا جراء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية بحمص.
وتنكس الأعلام في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية وجميع السفارات والهيئات الدبلوماسية بالخارج طيلة هذه المدة.
وارتفعت حصيلة الإصابات جراء استهداف حفل تخريج طلاب ضباط في الكلية الحربية بحمص، ظهر الخميس، إلى 67 شهيداً و180 جريحاً، وفق مدير صحة حمص الدكتور مسلم الأتاسي.
وأدانت سوريا بأشد العبارات الجريمة النكراء باستهداف التنظيمات الإرهابية حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص، وفق بيان لوزارة الخارجية والمغتربين.
وقالت الخارجية في بيانها إن “الجريمة تُعبّر مجدداً عن إمعان مرتكبيها في نهجهم الإر هابي TV الد موي الوحشي الذي عانى منه الشعب السوري على مدى السنوات الماضية”.
وأضاف البيان “سوريا تشدد على أن هذا العمل الإرهابي لن يثنيها عن المضي قدماً في سعيها لاستئصال آفة الإر هاب ورعاته، وأنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإر ها بية أينما وجدت على أراضي الجمهورية العربية السورية حتى القضاء التام عليها”.
وطالبت سوريا الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، ومساءلة الدول الراعية للإرهاب عن جرائمها بحق الشعب السوري”.
واستهدفت المجموعات الإرهابية حفل تخريج طلاب ضباط في الكلية الحربية عبر مسيرات محملة بالذخائر، وذلك أثناء تجمعهم مع ذويهم لالتقاط الصور التذكارية في ساحة الكلية.
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