بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حول الاعتداء على الكلية الحربية بحمص
أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، الخميس، بياناً حول اعتداء المجموعات الإرهابية على حفل تخريج طلاب الكلية الحربية في حمص.
وقالت القيادة، إنه “إمعاناً في نهجها الإجرامي واستمرارها في سفك الدم السوري قامت التنظيمات الإرهابية المسلحة المدعومة من أطراف دولية معروفة ظهر الخميس باستهداف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص عبر مسيّرات تحمل ذخائر متفجرة وذلك بعد انتهاء الحفل مباشرة”.
وأضاف بيان القيادة: “ما أسفر عن ارتقاء عدد من الشهداء من مدنيين وعسكريين ووقوع عشرات الجرحى بينهم إصابات حرجة في صفوف الأهالي المدعوين من نساء وأطفال، إضافةً إلى عدد من طلاب الكلية المشاركين في التخرج”.
وأشار البيان إلى إن “القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تعتبر هذا العمل الإرهابي الجبان عملاً إجرامياً غير مسبوق، وتؤكد أنها سترد بكل قوة وحزم على تلك التنظيمات الإرهابية أينما وجدت، وتشدد على محاسبة المخططين والمنفذين لهذا العمل الإجرامي الذي سيدفعون ثمنه غالياً”.
وكانت المجموعات الإرهابية شنت، ظهر الخميس، هجوماً بالمسيرات على حفل تخريج طلاب الكلية الحربية بحمص، وعملت سيارات الإسعاف على نقل المصابين إلى مشافي المدينة، في حين لم تتضح الحصيلة النهائية لعدد الإصابات حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
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