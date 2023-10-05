العقاري يرفع سقف السحب اليومي إلى 500 ألف ليرة

كشف مدير الدفع الإلكتروني في المصرف العقاري المهندس سامر سليمان أن المصرف قام برفع سقف السحب اليومي لبطاقات المصرف العقاري إلى خمسمئة ألف ليرة بعد أن كان 200 ألف ليرة في اليوم الواحد، موضحاً أن هذا القرار جاء تماشياً مع رفع سقف الرواتب والأجور، وضماناً لتوفير خدمات إضافية للمستفيدين من خدمات المصرف.

وأكد سليمان وجود صرافات آلية تدعم عمليات سحب تصل لحدود 300 ألف ليرة للسحبة الواحدة، وأخرى 200 ألف ليرة، وعليه يستطيع المواطنون الاستفادة من الخدمة بإمكانية سحب المبلغ على دفعتين خلال يوم واحد.

وعن الرسوم المترتبة على الخدمة المضافة من المصرف، بين سليمان أنه حالياً لم يتم احتساب أي رسوم على هذه الخدمة، علماً أن الرسوم المترتبة عليها كانت تتم بتقديم طلب من حامل البطاقة وتقاضي مبلغ 3000 ليرة رسم سحب.

ودعا سليمان المواطنين إلى ضرورة تخفيف العبء الحاصل على الصرافات وتخفيف الازدحام من خلال الاستفادة من خدمات الربط الإلكتروني مع المصارف الخاصة، مشيراً إلى أنه يمكن لحامل بطاقة المصرف العقاري السحب من أي من صرافات البنوك التالية: البنك العقاري وبيبلوس والشرق ومصرف التوفير، وبنك بيمو السعودي الفرنسي والمصرف الدولي للتجارة والتمويل، والبنك العربي وفرنسبنك، وبنك سورية والمهجر، إضافة إلى بنك الأردن سورية وبنك قطر الوطني، موضحاً أن هذا الإجراء أتى بعد ربط جميع البنوك بشبكة واحدة على أن يتاح ذلك لكل المصارف العامة الأخرى أيضاً، كما أنه ستتم دراسة رفع سقف السحب اليومي من البنوك الخاصة لأكثر من 200 ألف ليرة في اليوم الواحد تماشياً مع خدمات المصرف العقاري الأساسية.

الوطن