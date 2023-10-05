البيع على البطاقة العائلية … الزراعة ستطلق مبادرة للحث على زراعة الأشجار المثمرة في الحدائق المنزلية

ارتفعت أسعار الغراس المثمرة بقرار وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا مقارنة مع أسعار العام الماضي بين ٣٠ إلى ٣٥ بالمئة نتيجة ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.

وتم بموجب القرار تحديد أسعار الغراس المثمرة المنتجة لدى المراكز الزراعية التابعة للوزارة للموسم 2023 – 2024 والجاهزة للبيع للغراس المطعمة والبذرية والعقل والفسائل والمزروعة ضمن كيس.



وبين القرار أن سعر الغرسة المطعمة من التفاح والإجاص والخوخ والدراق واللوز والتوت والمشمش والجارنك بـ3300 ليرة، وسعر غرسة كل من «التفاح والإجاص والخوخ والدراق واللوز والمشمش والتوت بكيس، بالإضافة إلى غراس الحمضيات والكرمة والكرز والكاكي بـ4000 ليرة والجوز 5000 ليرة، وسعر غراس الفستق الحلبي بكيس 11000 ليرة ودون كيس 10000 ليرة.



وأشار القرار إلى أنه فيما يخص الغراس البذرية فإن سعر كل من غراس الفستق الحلبي ملش والجوز ملش والتوت والمحلب والزفير والنخيل البذري والاكي دنيا بـ2800 ليرة، والفستق الحلبي بكيس والجوز بكيس بـ3500 ليرة، وكل من اللوز الملش والمشمش الملش بـ2000 ليرة، واللوز بكيس والمشمش بكيس بـ2500 ليرة، والأفوكادو بـ4000 ليرة.



كما حدد القرار أسعار عقل وفسائل الزيتون بـ3500 ليرة وكل من الجارنك والكرمة المجزرة والكيوي بـ2800 ليرة والتين والرمان والتوت والوردة الشامية ملش بـ2000 والعناب بـ3300 ليرة وعقلة كرمة أصل أميركي بطول 1م دون تجذير وقلم تطعيم الفستق الحلبي بـ800 ليرة.



وحول ارتفاع أسعار الغراس مقارنة مع الموسم الماضي أكد مدير الإنتاج النباتي المهندس أحمد حيدر للوطن أن هناك لجنة قامت بدراسة التكاليف وبناء عليه تم تحديد أسعار الغراس، مبيناً أن ارتفاع تكاليف الإنتاج نتيجة الطلب الكبير عليها وقلة المعروض يعتبر سبباً أيضاً في رفع أسعارها.



وبين أن بيع وتوزيع غراس الحمضيات والزيتون والأنواع الأخرى المزروعة بكيس يبدأ اعتباراً من تاريخ 1/11/ 2023، وباقي الغراس الملش اعتباراً من تاريخ 1/12/ 2023 وحسب طبيعة كل منطقة، لافتاً إلى أن الوزارة ستطلق مبادرة للتشجيع على زراعة الأشجار المثمرة في الحدائق المنزلية من الغراس المدورة المنتجة في المراكز الزراعية، حيث سيتم البيع بموجب البطاقة العائلية، مشيراً إلى أن الوزارة تبيع الغراس حسب التكلفة الفعلية دعماً للفلاح وتشجيعاً للزراعة

الوطن