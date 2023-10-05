فتيات في عصابة لسرقة منازل في ريف دمشق

05-10-2023

فتيات في عصابة لسرقة منازل في ريف دمشق

ألقت  دورية من قبل مركز شرطة ضاحية ( 8 آذار ) التابع لناحية صحنايا في ريف دمشق القبض على ثلاث فتيات وثلاثة شبان يمتهنون سرقة المحال التجارية والمنازل وهم المدعوين (مجد . ا) و(خالد . ك) و(محمد . ك) و(عبير . خ) و(مايا . ي) و(فاطمة . ع)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة المحال والمنازل في عدة مناطق من دمشق وريفها، كما اعترفت المقبوض عليها (فاطمة . ع) أنها تعمل في تنظيف المنازل وتخبر باقي أفراد العصـ.ابة عن المنازل التي  يوجد فيها أموال حيث يتم مراقبة المنازل والتأكد من خلوها من قاطنيها وسرقتها، كما يقوم المذكورين بدخول المحال التجارية بحجة شراء الأشياء منها والتأكد من وجود بضائع باهظة الثمن فيها وبعد مراقبة المحال وعند حلول الليل يتم سرقتها عن طريق الخلع والكسر. 

تم استرداد بعض المسروقات والتحقيقات مازالت مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...