فتيات في عصابة لسرقة منازل في ريف دمشق

ألقت دورية من قبل مركز شرطة ضاحية ( 8 آذار ) التابع لناحية صحنايا في ريف دمشق القبض على ثلاث فتيات وثلاثة شبان يمتهنون سرقة المحال التجارية والمنازل وهم المدعوين (مجد . ا) و(خالد . ك) و(محمد . ك) و(عبير . خ) و(مايا . ي) و(فاطمة . ع)، وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة المحال والمنازل في عدة مناطق من دمشق وريفها، كما اعترفت المقبوض عليها (فاطمة . ع) أنها تعمل في تنظيف المنازل وتخبر باقي أفراد العصـ.ابة عن المنازل التي يوجد فيها أموال حيث يتم مراقبة المنازل والتأكد من خلوها من قاطنيها وسرقتها، كما يقوم المذكورين بدخول المحال التجارية بحجة شراء الأشياء منها والتأكد من وجود بضائع باهظة الثمن فيها وبعد مراقبة المحال وعند حلول الليل يتم سرقتها عن طريق الخلع والكسر.

تم استرداد بعض المسروقات والتحقيقات مازالت مستمرة لإلقاء القبض على باقي المتورطين وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.

وزارة الداخلية