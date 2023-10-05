رفع أسعار الأسمنت

05-10-2023

رفع أسعار الأسمنت

قال مصدر في وزارة التجارة بناء على طلب وزارة الصناعة وتوجيه الحكومة لعدم خسارة معامل الأسمنت اصدرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قرارا برفع سعر طن الاسمنت ليصبح ١،٧٦٠،٠٠٠ كونها الجهة المخولة قانونا باصدار الاسعار.


وكما هي العادة ذات التبرير عند كل رفع للاسعار، اضاف المصدر حرصاً على عدم استمرار المعامل في الخسارة بسبب زيادة التكاليف وأسعار مدخلات الانتاج والأجور والمحروقات وحرصاً على استمرار معاملنا بالانتاج لتغطية حاجة السوق من مادة الاسمنت وتشغيل اليد ثم قامت الحكومة برفع سعر الاسمنت حتى يتسنى لمعامل الأسمنت بالاستمرار .. وخاصة أن خسائرها كبيرة جدا والاستمرار بالسعر القديم سيؤدي إلى ضرر كبير في القطاع العام

 

b2b

 

 

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