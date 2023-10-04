البرلمان الأوروبي يوافق على توفير دعم لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو
قال البرلمان الأوروبي في بيان، الثلاثاء، إنّ المشرعين في الاتحاد الأوروبي وافقوا على ميزانية مدتها أربع سنوات ستوفر ما يصل إلى 52.3 مليار دولار (قرابة 50 مليار يورو) دعماً لأوكرانيا.
وجاء في بيان البرلمان أنّ تعديل الميزانية تمّ تقديمه للتكيف مع الحرب المستمرة في أوكرانيا، وقضايا الهجرة المتزايدة.
وسيوفر هذا المرفق بالميزانية لأوكرانيا ما يصل إلى 52 مليار دولار من الدعم المباشر لميزانية كييف، خلال الفترة من 2024 إلى 2027، والذي يهدف لدعم "الإصلاحات، وخلق مناخ استثماري مناسب وظروف لجذب مستثمري القطاع الخاص إلى انتعاش أوكرانيا"، إلّا أنّ التمويل سيكون منفصلاً عن تمويل المساعدة العسكرية.
وقال عضو البرلمان الأوروبي، جان أولبريشت، بخصوص الميزانية المعدلة، إنّ الهدف الأوروبي كان "اقتراحاً طموحاً ولكنّه واقعي، وقد تمكنّا من إبقائه مستهدفاً ولكن شاملاً".
وأضاف أولبريشت: "نحن نهدف إلى تحقيق الاستقرار في الوضع في أوكرانيا من خلال تسهيلاتٍ جديدة بقيمة 50 مليار يورو، مع تعزيز اقتصاد الاتحاد الأوروبي".
وتحدّث رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال، مُشيراً إلى أنّ أوكرانيا "ستعمل على وثيقةٍ واحدة، هي خارطة طريق لخطة الإصلاحات حتى عام 2027"، ولافتاً إلى أنّ الخطة ستعمل وفق الشروط السبعة التي وضعها الاتحاد الأوروبي لـ"المضي قدماً في عضوية أوكرانيا في الاتحاد"، على الرغم من أنّ المحللين يتوقعون أن يستغرق ذلك عدة سنوات على الأقل.
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