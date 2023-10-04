تدمير مركز اتصالات ومستودع أسلحة أوكراني

04-10-2023

تدمير مركز اتصالات ومستودع أسلحة أوكراني

أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن المدفيعة الروسية قصفت مركزا للتحكم والاتصالات تابعا للجيش الأوكراني في منطقة تشاسوف يار بمقاطعة أرتيموفسك بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال أستافييف في تصريح لـ "سبوتنيك": "قصفت المدفعية مستودعا للذخيرة في منطقة سبورني، ومركزا للتحكم والاتصالات تابعا للقوات المسلحة الأوكرانية في تشاسوف يار، ومعقلا للعدو في كليشيفكا، ومركزا للتحكم بالطائرات المسيرة في كيروفو، وشاحنة صغيرة، ونقطة انتشار مؤقتة للقوات الأوكرانية في منطقة لاستوشكينو".


وأضاف أستافييف أن سلاح الطيران دمر مستودع أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية في منطقة إيفانوفسكي باستخدام قذائف موجهة.

وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية  الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.

وحددت موسكو أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...