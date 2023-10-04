تعين مؤقت لرئيس مجلس النواب الأمريكي

04-10-2023

تعين مؤقت لرئيس مجلس النواب الأمريكي

أعلنت الهيئة التشريعية في مجلس النواب أن باتريك ماكغينري، النائب عن ولاية كارولاينا الشمالية، رئيسا مؤقتا لمجلس النواب في الكونغرس الأمريكي.

وأوضحت الهيئة بعد التصويت الذي أدى إلى إقالة كيفين مكارثي من منصبه أنه وفقًا للقوانين، سيكون المسؤول المؤقت هو الشخص الذي اقترحه الرئيس السابق نفسه، حيث سيتم تعيين الشخص الذي ذكره أولاً في القائمة.

وأعلن في المجلس: "أول اسم في القائمة التي قدمها مكارثي هو باتريك ماكغينر من شمال كارولينا".

وسيكون باتريك ماكغينر الرئيس الرسمي المؤقت لمجلس النواب حتى انتخاب نائب دائم.
وصباح اليوم، صوتت أغلبية من 216 عضوًا بمجلس النواب لصالح مقترح بشغور منصب رئيس المجلس، مقابل تصويت 210 أعضاء ضد المقترح، لتصبح تلك المرة الأولى التي يعزل فيها أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس.

يشار إلى أن النائب مات غيتس قاد المبادرة لإقالة مكارثي بسبب عدم رضاه عن تسوية مكارثي مع الديمقراطيين، التي أدت إلى الموافقة على ميزانية لمدة 45 يومًا لتجنب تعليق أنشطة الحكومة الفدرالية.

واتهم أيضًا مكارثي بالتفاوض المزعوم على "صفقة سرية" مع الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن تمويل أوكرانيا.

وانضمت قوى الديمقراطيين والجناح الأيمن للفرع الجمهوري لمعارضة مكارثي.

ويعد هذا أول حالة إقالة لرئيس مجلس النواب في تاريخ الولايات المتحدة، حيث كان مكارثي قد انتخب في منصبه في 7 يناير/ كانون الثاني بعد خمسة أيام فقط و15 جولة تصويت.

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