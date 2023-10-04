افتتاح مؤتمر الوحدة الإسلامية في طهران
أفاد مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، خلال لقائه ضيوف مؤتمر الوحدة الإسلامية المقام في طهران، أن الاحتلال يحقد على إيران وسوريا ومصر والعراق.
وتابع “خامنئي”، بحسب وسائل الإعلام، أن “الاحتلال الصهيوني يطفح بالحقد على هذه الدول لأنّ مآربهم كانت من النيل إلى الفرات ولم تتحقق”.
وأكمل “خامنئي” أن “هذه الدول لم تسمح بذلك على فترات ولأسباب مختلفة لذلك الاحتلال مليء بالكراهية والغيظ”.
ونوه “خامنئي” إلى أن “الرأي القطعي لإيران هو أن الدول التي تطبع العلاقات مع الاحتلال تراهن على حصان خاسر”.
وأشار “خامنئي” إلى أن “وضع الكيان ليس مشجعاً للتقرب منه ويجب ألا يقع أحد بهذا الخطأ فهو زائل، والانتفاضة الفلسطينية اليوم أكثر حيوية من أي وقت مضى خلال هذه الثمانين والسبعين عاماً”.
وانطلقت الإثنين، فعاليات مؤتمر الوحدة الإسلامية 37 في طهران تحت شعار “التعاون الاسلامي من أجل بلورة القيم المشتركة” بمشاركة سوريا و110 مفكرين من 41 دولة.
يذكر أن مؤتمر الوحدة الإسلامية يعقد كل عام في إيران متزامناً مع ذكرى المولد النبوي الشريف، بهدف تعزيز الوحدة بين أبناء الأمة الإسلامية.
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