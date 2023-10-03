صحيفة روسية تكشف عن نية بوتين الترشح للانتخابات الرئاسية في 2024
ذكرت صحيفة كوميرسانت، الثلاثاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يعلن الشهر المقبل عزمه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024، وهو ما من شأنه أن يمهد الطريق أمامه للبقاء في السلطة حتى 2030 على الأقل.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مقربة من الرئاسة دون أن تسميها أن المسؤولين يتوقعون أن يعلن بوتين عزمه الترشح للانتخابات المقررة في آذار/مارس خلال مؤتمر سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر.
وذكرت الصحيفة، ذائعة الصيت في روسيا، أن هناك سيناريوهات أخرى لما سيفعله بوتين في المؤتمر، مضيفة أن القرار النهائي بيدي بوتين نفسه.
وتسلم بوتين الرئاسة من بوريس يلتسين في اليوم الأخير من عام 1999، وقاد روسيا لفترة أطول من أي حاكم روسي آخر منذ جوزيف ستالين وتخطى حتى على ليونيد بريجنيف الذي استمرت فترة حكمه 18 عاماً.
وسيبلغ بوتين 71 عاماً في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
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