ما هي منصة "دعم وجذب الشركات" التي أطلقتها غرفة دبي للاقتصاد الرقمي؟

أطلقت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي "منصة دعم وجذب الشركات" بهدف تعزيز بيئة الأعمال المواتية في دبي من خلال تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة.



وتم خلال الإطلاق توقيع 7 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين لتوفير خدمات استثنائية للشركات الرقمية ضمن المنصة.



هدف الغرفة الرقمية



تهدف هذه الغرفة إلى الارتقاء بمنظومة الاقتصاد الرقمي بإمارة دبي، وتوفير باقة من الخدمات الاستثنائية المتخصصة التي تلبي متطلبات تأسيس الشركات الرقمية الجديدة، وتخدم خطط واستراتيجيات الشركات الرقمية الحالية الراغبة بتوسيع نشاطها.



بناء اقتصاد المستقبل



وتتماشى "منصة دعم وجذب الشركات" مع جهود الغرفة لبناء اقتصاد المستقبل من خلال توفير بنية تحتية رقمية وعالمية المستوى تضمن تزويد الشركات الرقمية ببيئة مواتية للازدهار وتعزيز الإبداع واستكشاف آفاق العمل الجديدة.



استقطاب 300 شركة



تنسجم هذه المبادرة مع الأهداف الاستراتيجية في استقطاب 300 شركة رقمية ناشئة إلى دبي بحلول عام 2024، كما أنها تدعم طموح دولة الإمارات بمضاعفة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032 وتجمع المبادرة مختلف الشركاء في دبي من أجل تعزيز تنافسية الإمارة وسمعتها كوجهة رئيسية للشركات الرقمية على اختلاف أنواعها.



منصة دعم الشركات



وتضم "منصة دعم وجذب الشركات" ركيزتين أساسيتين من الخدمات أبرزها خدمة توفيق الأعمال وتشمل مساعدة الشركات على إيجاد شركاء ومستثمرين وعملاء ملائمين لاحتياجاتهم ومتطلباتهم، وتنسيق اجتماع بينهم لخدمة مصالحهم المشتركة، حيث تشمل هذه الخدمة الشركات متعددة الجنسيات والعالمية الراغبة بالتوسع في دبي.

أما الركيزة الثانية من المنصة فتشمل حزمة متنوعة من الخدمات المؤسسية التي تحتاجها الشركات للتأسيس في دبي والتوسع في نشاطها حسب احتياجاتها.



كيف تقدم الخدمات؟



وتقدم هذه الخدمات عبر شراكات يتم توقيعها مع عدد من الشركات والمؤسسات التي توفر خصومات وعروضاً حصرية للشركات تشمل على سبيل المثال حلولاً مصرفية مثالية ومساحات مكتبية مشتركة وخدمات ترخيص وأخرى سحابية وخدمات التوظيف والاتصالات ومسرعات وحاضنات أعمال وغيرها من الخدمات الأخرى التي تحتاجها الشركات