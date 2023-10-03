بسبب تمثال.. إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا

ألغى مراقب مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني، في دوري أبطال آسيا، اللقاء بعد تأخر انطلاقه، بسبب وجود تمثال لقاسم سليماني في الملعب.



وأصدر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بياناً قال فيه، إنه تم إلغاء المباراة في دوري أبطال آسيا 2023-2024، ضمن المجموعة الثالثة، وفقاً لموقع "العربية.نت".



ظروف غير متوقعة



وأضاف: "يجدد الاتحاد الآسيوي التزامه بضمان أمن وسلامة اللاعبين وحكام المباريات والجماهير، وجميع أصحاب المصلحة المعنيين".



وبحسب تقارير سعودية، فإن قرار الإلغاء كان من مراقب المباراة ومن ثم الحكم.



في حين عزا الاتحاد القاري سبب عدم لعب مباراة الفريقين الإيراني والسعودي على ستاد نقش جاهان في أصفهان، مساء الاثنين؛ لظروف غير متوقعة.



تمثال في أرض الملعب



ورفض لاعبو الاتحاد السعودي مغادرة غرفة تغيير الملابس ونزول عمليات الإحماء، بسبب وضع تمثال سليماني عند مدخل الملعب.



وأظهرت صور من الاستاد نشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمثالاً نصفيا لسليماني وُضع عند مدخل الملعب.



يذكر أن "العميد" افتتح مبارياته في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، بفوز على أجمك الأوزبكي "3-1"، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة.



اتفاق سعودي-إيراني



وكان الاتحاد السعودي قد أجرى اتفاقاً مع نظيره الإيراني، على إقامة مباريات الفرق السعودية والإيرانية، بنظام الذهاب والإياب، بعد اللعب على ملاعب محايدة منذ عام 2016.



وحل النصر كأول فريق سعودي يزور إيران عقب الاتفاق بين الاتحادين، ضيفاً على بيروزي في دوري أبطال آسيا في 19 أيلول/سبتمبر الماضي.



وسيخوض نادي الهلال مباراة مع نساجي الإيراني على ملعب الأخير، اليوم الثلاثاء.