إطلاق إذاعة روسية في لبنان يصل إرسالها إلى سوريا

أطلقت وكالة "سبوتنيك" بثّا إذاعيًا ناطقا باللغة العربية على مدار 24 ساعة، من بيروت على موجة 93,6.

ابتداء من اليوم، يمكنكم الاستماع إلى برامج "سبوتنيك" على التردد الذي كانت تستخدمه سابقا إذاعة "بي بي سي" الناطقة بالعربية، التي توقفت عن البث بشكل كامل في لبنان بسبب نقص التمويل.

وقال دميتري تاراسوف، مدير مكتب إذاعة "سبوتنيك" في لبنان: "في عام 1938، عندما أطلقت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) إذاعة في لبنان، اختارت شعارا لها عبارة تُترجم بـ “هنا لندن” والآن هنا “موسكو تتحدث”

هذا، وتصل الإشارة الصادرة عن محطة إذاعة "سبوتنيك" أيضا إلى سوريا.

إضافة إلى ذلك، سيتم بث عدد من برامج "RT" العربية (روسيا اليوم) على التردد الجديد للراديو.