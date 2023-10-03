تراجع النفط بفعل ارتفاع الدولار

تراجعت أسعار النفط واحداً بالمئة في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، بعد أن هبطت إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، وذلك بفعل ارتفاع الدولار وزيادة عوائد السندات الأمريكية ومؤشرات متباينة عن المعروض.

وذكرت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت تسليم كانون الأول انخفضت 92 سنتاً بما يعادل 1.01 بالمئة إلى 89.79 دولاراً للبرميل.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي كذلك 92 سنتاً أو 1.04 بالمئة إلى 87.90 دولاراً للبرميل.

وكان الدولار ارتفع أمس إلى أعلى مستوى في 10 أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية، بعد أن تجنبت الحكومة الأمريكية الإغلاق الجزئي، وعززت بيانات اقتصادية توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي أسعار الفائدة مرتفعة لمدة أطول، ما قد يؤدي لتباطؤ النمو الاقتصادي.

ويجعل ارتفاع أسعار الفائدة إلى جانب ارتفاع الدولار النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، ما قد يؤدي إلى انخفاض الطلب عليه.