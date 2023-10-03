الذهب يستمر بالهبوط ويسجل أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022

03-10-2023

الذهب يستمر بالهبوط ويسجل أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022

تراجعت أسعار الذهب للجلسة السابعة على التوالي مسجلا أطول سلسلة خسائر منذ آب 2022 في الجلسة الأخيرة، بعدما أكد مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي احتمال بقاء أسعار الفائدة مرتفعة بينما تصدر بيانات الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم.

وذكرت رويترز أن الذهب تراجع في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1817 دولاراً.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة إلى 1833.40 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 20 .77 دولاراً للأوقية، وهو أدنى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، كما انخفض البلاتين 0.8 بالمئة إلى أدنى مستوى خلال سنة عند 869.90 دولاراً، وكذلك نزل البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1200.04 دولار.

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