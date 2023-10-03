الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 95 صهريجاً من النفط السوري

03-10-2023

الاحتلال الأمريكي يسرق حمولة 95 صهريجاً من النفط السوري

كثف الاحتلال الأمريكي عملياته لسرقة مزيد من نفط الجزيرة ونقل أكثر من 95 صهريجاً محملة بالنفط المسروق من حقول الجزيرة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى قواعده في الأراضي العراقية.

وذكر مصدر في ريف اليعربية أن رتلا للاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 70 صهريجاً محملة بالنفط خرج على دفعات صباح اليوم عبر معبر المحمودية غير الشرعي.

وفي السياق أيضاً ذكر المصدر ذاته أن رتلاً آخر خرج في التوقيت نفسه من معبر الوليد غير الشرعي بريف اليعربية يضم 65 آلية منها 25 صهريجاً محملة بالنفط المسروق.

سانا 

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