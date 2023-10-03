قصف أوكراني كثيف على جمهورية دونيتسك

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية بـ 103 قذائف من عيارات مختلفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونقل موقع RT عن بيان للمكتب في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية قوله خلال الـ 24 ساعة الماضية: أبلغت البعثة عن 28 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية”.

وأضاف البيان: “على محور دونيتسك أطلق العدو 17 قذيفة من عيار 155 مم، وعلى محور غورلوفكا 9 قذائف من منظومات الصواريخ المتعددة الفوهات من عياري 152 و155 مم من بينها عنقودية وقذيفتين من عيار 155 مم على ياسنوفاتايا”.

وتابع البيان: إن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي غورلوفكا، ياسنوفاتايا، ماكيفكا، دونيتسك وألكساندروفكا، وإلينوفكا.

وحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة ثلاثة مدنيين في منطقة بتروفسكي في دونيتسك ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا.