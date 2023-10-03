قصف أوكراني كثيف على جمهورية دونيتسك

03-10-2023

قصف أوكراني كثيف على جمهورية دونيتسك

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية بـ 103 قذائف من عيارات مختلفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

ونقل موقع RT عن بيان للمكتب في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية قوله خلال الـ 24 ساعة الماضية: أبلغت البعثة عن 28 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية”.

وأضاف البيان: “على محور دونيتسك أطلق العدو 17 قذيفة من عيار 155 مم، وعلى محور غورلوفكا 9 قذائف من منظومات الصواريخ المتعددة الفوهات من عياري 152 و155 مم من بينها عنقودية وقذيفتين من عيار 155 مم على ياسنوفاتايا”.

وتابع البيان: إن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي غورلوفكا، ياسنوفاتايا، ماكيفكا، دونيتسك وألكساندروفكا، وإلينوفكا.

وحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة ثلاثة مدنيين في منطقة بتروفسكي في دونيتسك ومنطقة تشيرفونوغفارديسكي في ماكييفكا.

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...