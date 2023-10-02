الاحتلال “الإسرائيلي” يغلق الحرم الإبراهيمي أمام الفلسطينين

أغلقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي”،الإثنين، الحرم الإبراهيمي الشريف أمام المصلين الفلسطينين، بذريعة إقامة طقوس “الأعياد اليهودية”.

وشددت قوات الاحتلال إجراءاتها الأمنية وأغلقت جميع الحواجز العسكرية، والبوابات الإلكترونية المؤدية إلى الحرم الإبراهيمي، لتأمين احتفالات المستوطنين بما يسمى “عيد العُرش اليهودي” في الحرم وساحاته.

وأوضح مدير عام أوقاف الخليل نضال الجعبري، وفق “وفا”، أن “الاحتلال سيغلق الحرم الإبراهيمي حتى الساعة العاشرة من مساء الثلاثاء،ما يعد تعدياً سافراً على حرمة الحرم، واعتداءً استفزازياً على حق المسلمين في الوصول إلى أماكن العبادة الخاصة بهم”.

وطالب “الجعبري” المجتمع الدولي بشكل عام والدول الإسلامية والعربية والمؤسسات التي لها علاقة بالشأن الثقافي والتراثي والديني وعلى رأسها “اليونسكو”، بوضع قراراتها موضع التنفيذ، لخطورة ما يحصل في القدس والمسجدين الأقصى والإبراهيمي.

وشنت قوات الاحتلال، فجر الإثنين، حملة مداهمات وتفتيشات واسعة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها مواجهات في بعض المناطق واعتقالات طالت 16 فلسطينياً، فيما دارت اشتباكات في بعض المناطق خلال التصدي للقوات المقتحمة، بحسب ما أفاد به نادي الأسير الفلسطيني.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت، ليل الأحد، بلدة برقة شمال غرب المدينة في ساعة متأخرة من ليل الأحد، أعقبها مواجهات، تخللها إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، ما أسفر عن إصابة 10 بالاختناق.