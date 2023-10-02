محافظة حلب توجّه بعدم استعمال مواد قابلة للاشتعال في الصالات للوقاية من الحرائق

على خلفية الحريق الذي اندلع في ٢٦ الشهر الماضي في قاعة زفاف في قضاء الحمدانية بمحافظة نينوى العراقية وأدى إلى مقتل حوالي ١٠٧ أشخاص وإصابة ٨٢ اخرين، وجهت محافظة حلب بعدم استعمال مواد قابلة للاشتعال في الصالات والمنشآت المعدّة للأنشطة والفعاليات الاجتماعية العامة، تفاديا لنشوب الحرائق.

وأصدر محافظ حلب حسين دياب اليوم الاثنين تعميمياً إلى كل من مجلس مدينة حلب ومجالس المدن والبلدات والبلديات وإلى الجامعات والمؤسسات والشركات والمديريات والمصارف والاتحادات والنقابات، كلف المعنيين فيها لإجراء الكشف على المنشآت والصالات المرخصة، للتأكد من اتخاذ مالكيها ومستثمريها كافة الإجراءات الكفيلة للوقاية من الحرائق، ولاسيما توفر أنظمة السلامة اللازمة لتفادي الحرائق وتزود الصالة بأجهزة اطفاء وعدم استخدام مواد قابلة للاشتعال في إنشائها وديكوراتها واكسسواراتها وتوفر مآخذ مياه واكثر من مدخل ومخرج للصالة، وغيرها من أنظمة السلامة اللازمة للوقاية من الحرائق.

وحرصاً من محافظة حلب على توفير اشتراطات ومعايير السلامة كافة، والتي تكفل توفير بيئة آمنة في المنشآت والصالات المعدة للأنشطة والفعاليات الاجتماعية العامة، من صالات الأفراح والاعراس والمناسبات والتعازي والمسارح ودور السينما وجميع المنشات السياحية كمطاعم والمقاهي والفنادق، قضى التعمي بإغلاق كل المنشأت والصالات غير المرخصة أو المخالفة لشروط ترخيصها لحينالترخيص أو تسوية وضعها، وفق الأصول، وتحت طائلة المساءلة في حال التقصير أو عدم المتابعة.

الوطن أون لاين