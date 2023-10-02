عملية الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب بدأت ولا رجعة عنها

اكد نائب وزير الخارجية السوري، بسام الصباغ، أمس الأحد، أنّ عملية الانتقال إلى عالمٍ مُتعدد الأقطاب، قد بدأت ولا رجعة عنها، لكن من الصعب التنبؤ متى سيحدث ذلك.

وقال الصباغ في مقابلةٍ مع وكالة "سبوتينك" الروسية على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى الذي اختتم أعماله في نيويورك للجمعية العامة للأمم المتحدة: إنّ الأمر الإيجابي هو أنّ عملية الانتقال إلى عالمٍ مُتعدد الأقطاب قد بدأت بالفعل، معقباً بقوله: "أنا مُتأكد من أنّ الأمر سيستغرق بعض الوقت".

وأضاف الصباغ أنّ غالبية الدول تتحرك في اتجاه تكوين عالم مُتعدد الأقطاب، والوقت سيظهر كم سيستغرق هذا الأمر. ولفت إلى أنّ السعي إلى عالمٍ مُتعدد الأقطاب هو الاتجاه الصحيح الذي يجب أن نعمل فيه كدولٍ نامية. وفي وقتٍ سابق، قال وزير الخارجية الصيني، وانغ يي خلال لقاءٍ جمعه مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إنّ "العالم يتّجه سريعاً نحو التعددية القطبية"، مضيفاً: "مواقفنا تتلاقى بشأن بروز عالم متعدد الأقطاب".

وتتهم روسيا الولايات المتحدة الأميركية بمنع محاولة تشكيل عالم متعدد الأقطاب، بعد إشعالها الحرب ضد موسكو. وأكّد الصباغ أنّ سوريا وروسيا "تربطهما علاقات ممتازة"، ومستوى التعاون بين البلدين عالٍ وعلى كافة المستويات وفي مختلف المجالات. وأوضح نائب وزير الخارجية السوري أنّ التعاون مع موسكو وثيق ومُكثّف، ولا سيما فيما يتعلّق بتمديد التفويض بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2672، مشدداً على أنّ دمشق وموسكو بذلتا معاً جهوداً كبيرة لإجراء تحسينات وتعديلات على هذا النص لجعله أكثر مُلاءمةً لمعالجة الوضع الحالي.