“قسد” تقرر هدم مسجد في الرقة لبناء مجمع تجاري

منحت قوات سورية الديمقراطية إذنًا لهدم مسجد الفواز الواقع في شارع تل أبيض بمدينة الرقة، بهدف إقامة مجمع سكني وتجاري في المكان.

ووفقًا لمصادر محلية، قدم أحد ورثة الشيخ فيضي الفواز طلبًا للإدارة الذاتية التابعة لقوات سورية الديمقراطية (قسد) لبدء عملية هدم المسجد وإنشاء المجمع الجديد، والذي سيضم مصلاً بداخله.

يأتي هذا الإجراء في تصادم مع القوانين السورية المتعلقة بأملاك الوقف، حيث لا يحق للورثة المطالبة بالأراضي المبنية عليها إذا قام صاحب الملكية بالتنازل عنها.

يُشار إلى أن المسجد الفواز تأسس لأول مرة على نفقة الشيخ فيضي الفواز في عام 1962، وتم توسيعه في عام 2013 بفضل تبرعات أهلية.

ويبدو أن أحد ورثة الشيخ قد استفاد من هذه الفرصة بعد دفع رشاوى مالية لقادة الفصائل الكردية المسلحة في منطقة الرقة.

تم اعتبار الموقع الذي يقع فيه المسجد واحدًا من أكثر الأسواق التجارية ازدحامًا في المدينة، وهو ما دفع إلى منحه إذن الهدم والبناء.

هذا القرار يعتبر غير مسبوق في تاريخ سورية، حيث يُعد هدم مسجد لإقامة مجمع تجاري خطوة غير تقليدية.



أثر