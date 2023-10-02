القبض على شخص يتاجر بـ الآثار في طرطوس

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبص على شخص يتاجر بالأثار في محافظة طرطوس ، ووفقاً للوزارة فإن فرع الأمن الجنائي في طرطوس تمكن من خلال نصب كمين محكم من إلقاء القبض على المدعو (طه . ح) أثناء محاولته بيع مجموعة من القطع الأثرية بمبلغ مليون ومئتي ألف دولار أمريكي.



وعثر بحوزته على 28 قطعة أثرية مختلفة الأشكال والأحجام، إضافة إلى سلسال لون ذهبي يحوي على سيف وقطع دائرية منقوش عليها صور وكتابات.

وبالتحقيق معه اعترف بحيازته القطع الأثرية ومتاجرته بها وأنه كان ينوي بيعها بمبلغ مليون ومئتي ألف دولار أمريكي.

وبتحري منزله عثر على بندقية حربية مع أربع مذخرات وجعبة و50 طلقة، وبالكشف على القطع من قبل مديرية الآثار والمتاحف تبين أن جميعها أثرية.

وتمت مصادرة الأسلحة وتسليم القطع الأثرية إلى مديرية الآثار والمتاحف في طرطوس، وسيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً.