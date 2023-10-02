الشيخ الهجري يتلقى اتصالا من لندن

بعد ان استقبل الشيخ حكمت الهجري اتصالات من أعضاء في الكونغرس الأمريكي ومسؤولين أمريكيين بينهم نائب مساعد وزير الخارجية الامريكية ” ايثان غولدريتش” جاء أول اتصال رسمي بالهجري امس من بريطانيا، للتأكيد على دعم لندن للاحتجاجات في السويداء.

وقد أعلنت المبعوثة البريطانية الخاصة إلى سوريا “آنما سنو” عن اتصال هاتفي أجرته مع الشيخ حكمت الهجري أكدت خلاله دعم لندن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2254.

ودخلت الاحتجاجات في السويداء اسبوعها السابع وسط تقارير تتحدث عن سيطرة مجموعات انفصالية على الحراك الشعبي ، والبدء بدفع المدينة نحو المشروع الأمريكي بإقامة إدارة ذاتية وفصل المحافظة عن الوطن السوري الام.

رأي اليوم