قوات التحالف الأميركي و"قسد" تنفذ اعتقالات تعسفية في الحسكة شرقي سوريا

كشفت مصادر تنفيذ قوات التحالف الأميركي و"قسد" عملية أمنية في بلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي، استهدفت مجموعة بذريعة أنها تابعة لـ"داعش"، ما أدّى لمقتل شخص واعتقال اثنين آخرين وإصابة آخر.

ونوّهت المصادر إلى أنّ "قسد" والتحالف أعلنا أنّ "أحد المعتقلين يعمل أميراً في تنظيم "داعش" في ريف الحسكة".

كما كشفت مصادر ميدانية أنّ "قسد نفذت عملية اقتحام بدعم جوي من مروحيتين تابعتين للتحالف الدولي، استهدفت خلاله منزلاً في قرية الدشيشة الغربية التابعة لبلدة مركدة بريف الحسكة الجنوبي".

وأضافت أنّ "المنزل يعود لخلف الزوانين من عشيرة المشاهدة"، لافتةً إلى أنّ "الاقتحام أدّى لمقتل ابنه حمد واعتقال أولاده خليفة وعيد وإصابة أخيهم حميد".

وأشارت المصادر إلى أنّ "العائلة التي تمّ استهدافها تعمل في تجارة الموبايلات والدراجات النارية، ولم يعرف عنهم أيّ نشاط مع أي من المجموعات المسلحة التي تعاقبت على المنطقة".

وتتهم العديد من المصادر الأهلية والعشائرية "قسد" بتنفيذ حملات مداهمة واعتقال بحق العديد من المدنيين، واتهامهم زوراً بالانتماء لتنظيم "داعش".

واعتبرت أنّ عمليات الاعتقال تستهدف أحياناً أشخاصاً يعارضون "قسد" أو الإدارة الذاتية، وهو ما يؤدي لاتهامهم بـ"تهم إرهابية"، لأهداف انتقامية.

للميادين نت